В Надыме многодетным семьям выдали земельные участки, не подключенные к водопроводу

Власти Надыма выдали многодетным семьям земельные участки, не подключенные к водопроводу

Жители Надыма обратились с коллективной жалобой в прокуратуру, прося помочь добиться от администрации подключения их земельных участков (выданных многодетным семьям) к центральному водоснабжению и водопотреблению.

- Установлено, что в 2013 году администрация предоставила в бесплатную собственность многодетным семьям 29 земельных участков, расположенных в Надыме. Однако участки до настоящего времени не обеспечены возможностью подключения к центральному водоснабжению и водоотведению, - подчеркнули в региональной ведомстве.

В связи с этим городская прокуратура направила иск в суд, требуя власти провести на участках необходимые коммуникации.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию исправить ситуацию. Фактическое исполнение решения суда контролируется ведомством.