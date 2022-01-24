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Общество24 января 2022 4:24

В Лабытнанги управляющая компания убрала двор от снега после вмешательства прокуратуры

По словам местных жителей, за всю зиму снег не убирался ни разу
Марина Прохорова
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В Лабытнанги управляющая компания убрала двор от снега после вмешательства прокуратуры

В Лабытнанги управляющая компания убрала двор от снега после вмешательства прокуратуры

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги управляющая компания убрала двор от снега только после вмешательства прокуратуры. Речь идет о придомовой территории по ул. Обская, 2а. По словам местных жителей, за всю зиму снег там не убирался ни разу.

- Установлено, что многоквартирный дом № 2а по ул. Обская находится в управлении ООО «Модерн», которое своевременно не приняло мер по очистке крылец и придомовой территории от снега, - сообщили в региональной прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено.

Напоминаем, что в последнее время лабытнангцы все чаще жалуются на залежи снега в городе. Так, на прошлой неделе ребенок подвернул ногу в одном из дворов, оступившись на узкой тропинке и провалившись в сугроб.

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