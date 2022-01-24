Ноябрьская прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме по ул. 8 Марта Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме по ул. 8 Марта, 6а.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований закона о пожарной безопасности со стороны организации, обслуживающей многоквартирный дом, а также прав граждан, пострадавших от пожара, - уточнили в ведомстве.

Напоминаем, что возгорание произошло 22 января. Из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 20 детей. В результате происшествия повреждены деревянные конструкции чердачного помещения на площади 100 квадратных метров, а также конструкции и имущество внутри одной из квартир на площади 2 квадратных метра.