Оленеводов и рыбаков Шурышкарского района снабдили досками и металлочерепицей

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Оленеводов и рыбаков Шурышкарского района снабдили необходимыми материальными ценностями в рамках регионального стандарта. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Документ содержит перечень из двух десятков наименований материальных ценностей. У каждой свой срок использования. К примеру, нюки и шесты для чума выдаются на 10 лет, обрезные доски - раз в пятилетку, а медицинские аптечки - ежегодно, сообщил чиновник.

Обеспечение представителей КМНС курирует управление по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера районной администрации. В эти дни доски, металлочерепица, кровельные саморезы и другие товары выдаются жителям районного центра, Овгорта и Ямгорта.