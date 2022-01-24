Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Аксарке открыли каток на берегу реки Обь. По словам главы Приуральского района Ивана Сакала, праздник прошел шумно и весело, а провели его сотрудники районного центра национальных культур.

Так, для детишек была организована праздничная программа с музыкой, играми и эстафетами на льду. А согреваться гостям праздника помогали горячий чай и вкусные плюшки.

- Как замечательно видеть радостные лица детей и их родителей. Уверен, каток будет пользоваться популярностью среди односельчан, - отметил Иван Сакал.

Каток будет работать каждые выходные. По воскресеньям планируем организовывать активности и интересные мероприятия.