В Лабытнанги салоны автобусов ежедневно дезинфицируют от коронавируса

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги ежедневно дезинфицируют салоны автобусов с применением специального оборудования. По словам главы города Марины Тресковой, это одна из мер по борьбе с коронавирусом.

- С заботой о здоровье пассажиров работники МПАТП «Север» продолжают ежедневную дезинфекцию салонов автобусов. Специальное оборудование позволяет выполнить обработку быстро. Не забудьте взять с собой защитные маски. Постарайтесь избегать многолюдных мест, соблюдайте простые правила личной гигиены - все это снизит риск заболеть, - написала градоначальница в своих соцсетях.

Напоминаем, что с 24 января на Ямале начинают действовать новые антиковидные ограничения. Чтобы снизить число заболевших, власти решили перевести на удаленку школьников с 1 по 8 классы и часть сотрудников.