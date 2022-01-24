Погода на Ямале на 24 января: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 24 января Фото: Вера Зенина

В понедельник, 24 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -10, ночью -11. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -12, ночью -16. Ветер 4-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем 17, ночью -19. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -12, ночью -14. Ветер 4-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: