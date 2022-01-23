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Здоровье23 января 2022 14:01

В ЯНАО поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

В партии 480 комплектов доз
Виктория Терина
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В ЯНАО поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

В ЯНАО поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков. Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М»), разработанная институтом Гамалеи, поступила на окружной склад, расположенный в Ямальском СПИД-Центре. В партии 480 комплектов доз, их распределят и направят в муниципалитеты.

По словам специалистов, вакцина "Спутник-М" представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых "Спутник-V". Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител. Вакцинироваться могут подростки от 12 до 17 лет, после добровольного, письменного заявления одного из родителей. Иммунизация проводится в два этапа с интервалом в три недели.

Вакцину будут ставить в образовательных учреждениях, они же и собирают согласие на вакцинацию. Перед прививкой ребенка осмотрит педиатр.