Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 января 2022 года: заразился 571 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 571 человек. С начала периода количество заболевших достигло 64 716.

Из общего числа болеющих 293 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 26 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ. Общее число погибших от ковида составляет 976 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 568. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 554 заражения COVID-19, за весь период - 56 148. Выздоровели с начала пандемии - 60 499.