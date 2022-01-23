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Общество23 января 2022 6:55

В библиотеке Салехарда прошел телемост «Под кроной волшебства»

Участники встречи познакомились с традициями празднования Нового года и Рождества в России и Чехии
Виктория Терина
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В библиотеке Салехарда прошел телемост «Под кроной волшебства» Фото: Централизованная библиотечная система Салехард

В библиотеке Салехарда прошел телемост «Под кроной волшебства» Фото: Централизованная библиотечная система Салехард

В Центральной библиотеке имени Р. П. Ругина прошел телемост «Под кроной волшебства» с центром дополнительного образования «Мультикультурный центр «Брусника», города Брно (Чехия). Участники встречи познакомились с традициями празднования Нового года и Рождества в России и Чехии.

Историю и малоизвестные факты о праздновании Нового года и Рождества в России со времен Петра I до наших дней рассказала Наталья Рыкова, а с традициями Рождества и Нового года в Чехии познакомила Алёна Тоева, путешественница, исследователь замков и чешской культуры.

Встреча оказалась насыщенной и интересной, гости узнали много нового о главных зимних праздниках славянских народов, о кухне и традициях, а также особенностях празднования Рождества и Нового года.