Погода на 23 января 2022 года на Ямале: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 января, на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью по востоку порывы ветра до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, при натекании облачности до -10, днем потеплеет до -9, -14 градусов.

В этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым или засушливым. На Руси говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.