В Ноябрьске из пожара в пятиэтажке спасли 60 человек, в том числе 20 детей. Фото - 89.mchs.gov.ru.

В Ноябрьске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 80 человек, в том числе 20 детей. Спасатели прибыли к месту вызова через 5 минут.

По прибытию наблюдалось сильное задымление, горение кровли и чердачного помещения, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре.

– Незамедлительно из здания спасли 60 человек, 20 из которых дети, а также эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал. Благодаря отважным профессиональным действиям пожарных удалось избежать трагических последствий и спасти материальных ценностей ориентировочно на сумму 2 миллиона рублей, – рассказали в ГУ МЧС по Ямалу.

В результате происшествия повреждены деревянные конструкции чердачного помещения на площади 100 квадратных метров, а также конструкции и имущество внутри одной из квартир на площади 2 квадратных метра. В тушении задействовано 23 человека личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС.