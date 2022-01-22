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Здоровье22 января 2022 8:54

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 января 2022 года: заболело еще 477 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 января 2022 года увеличилось на 477.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 января 2022 года увеличилось на 477.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 января 2022 года увеличилось на 477. Всего с начала пандемии ковид подхватили 64 145 человек.

За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 25 525 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.