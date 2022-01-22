На территория новоуренгойского аэродрома возводят здание аварийно-спасательной станции. Фото - "Аэропорт Новый Уренгой" в ВК.

На территории новоуренгойского аэродрома возводят здание аварийно-спасательной станции. В нём разместится служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов.

Строители генерального подрядчика закрыли тепловой контур здания, ведут внутренние работы: штукатурку стен и перегородок, монтаж кабельных лотков внутреннего оборудования, прокладку кабелей систем оповещения, внутреннего электроосвещения и автоматической пожарной сигнализации. Продолжается монтаж труб системы отопления и воздуховодов.

Площадь аварийно-спасательной станции составит около 2 100 м². Она спроектирована по всем требованиям авиационных правил, включает в себя 6 боксов для пожарных машин, смотровую башню высотой более 20 метров и специальные помещения для пожарно-спасательной команды авиаузла.