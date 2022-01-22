В Новом Уренгое будут дистанционно контролировать состояние заболевших коронавирусом. Фото - "Новый Уренгой | Администрация города" в ВК.

С 24 января в Новом Уренгое будет работать два типа кол-центра: по номеру 122 и консультационно-диагностический центр, который дистанционно будет контролировать состояние заболевших. Сейчас идет формирование штата, оснащение дополнительного помещения связью и оборудованием.

Напомним, что школьники с 1 по 8 класс и студенты колледжей ближайшие две недели будут обучаться дистанционно, подготовка к этому уже началась.

Работодателям рекомендовано половину сотрудников перевести на удаленную работу. Во всех детских садах создаются дежурные группы для детей, оба родителя которых работают очно.

– Руководителям нужно усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер, в оперативном порядке решить вопрос с переводом отдельных категорий работников на удаленный режим, обеспечить нормальное функционирование предприятий и учреждений, – поручил Андрей Воронов.