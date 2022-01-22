Салехардская ОКБ приостанавливает оказание плановой медицинской помощи. Фото - "Салехардская окружная клиническая больница" в ВК.

Салехардская ОКБ частично приостанавливает оказание плановой медицинской помощи. Это произойдет с 24 января в связи с ухудшением эпидситуации.

– В отделении спортивной медицины не будут проводиться медицинские осмотры, в центре здоровья будет приостановлено проведение профосмотров, диспансеризации, в том числе углубленной. Приостанавливается плановая помощь в стоматологической поликлинике (за исключением приема врача - ортопеда), в дневном стационаре, в отделении медицинской реабилитации, приёмы узких специалистов в поликлинике для взрослых и в детской поликлинике, – сообщили в медучреждении.

С 1 февраля в стационаре СОКБ будет приостановлена плановая помощь в хирургическом и гинекологическом отделениях.