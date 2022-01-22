В Новом Уренгое закупили новую снегоуборочную технику. Фото - Андрей Воронов в ВК.

В Новом Уренгое закупили новую снегоуборочную технику. Об этом сообщил мэр Андрей Воронов.

– Это три современных маневренных мини-погрузчика. Приобретены они на средства округа при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова, – сообщил глава города.

По его словам, сейчас идет приемка, скоро техника выйдет на улицы: «Новые силы нам очень необходимы. Существующего автопарка недостаточно. Погрузчики мобильные, позволят качественно и оперативно наводить порядок в тесных дворах и проездах».