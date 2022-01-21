В новом корпусе салехардской школы №4 появятся медиатека и интерактивный пол

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается строительство нового корпуса школы №4. Сейчас ребята вынуждены обучаться в деревянном здании, но после окончания работ и сдачи объекта в эксплуатацию, переедут в новое.

В современном здании будут оборудованы просторные учебные классы, лаборатории, мастерские и спортивный зал. Кроме того, корпус школы будет разделен на блоки для начальных, средних и старших классов.

- По задумке строителей и дизайнеров, современная школа должна стать мобильной, инновационной, уютной и интересной. Планируется обустроить библиотеку с медиатекой, IT-зону, интерактивный пол. Все новости, расписание уроков будут доступны на страницах интерактивной панели. Важно, что здесь появится историко-патриотический музей и будут работать кадетские классы. Школа №4 - это то место, где зародилось в нашем городе кадетское направление, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.