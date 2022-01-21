Ямальскую рыбную продукцию представят на крупнейшей международной выставке питания

Фото: правительство ЯНАО

Рыбную продукцию ООО «Салехардский комбинат» представят на крупнейшей международной выставке «ПРОДЭКСПО-2022», которая пройдет в Москве с 7 по 11 февраля. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На выставке будет представлен полный спектр выпускаемой предприятием продукции: консервированная рыба марок «Легенда Ямала» и «Siberiya», а также вяленая, копченая и соленая дикая рыба, добытая в экологически чистых арктических водах Ямала. Рыбные деликатесы можно будет не только увидеть, но и продегустировать.

В этом году на «ПРОДЭКСПО» заявлено более 2 660 участников из 73 стран.

Напомним, что накануне ООО «Салехардский комбинат» стал первым ямальским предприятием, получившим право поставлять рыбную продукцию на экспорт. В ближайшее время первая партия рыбных консервов будет отправлена в Республику Беларусь. Это почти три тонны консервов разнообразного ассортимента - язь, щука, налим.