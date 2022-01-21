На время дистанционки ямальским школьникам выдадут ноутбуки и продуктовые наборы Фото: Вера Зенина

На время дистанционки ямальским школьникам выдадут ноутбуки и продуктовые наборы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, продуктовыми наборами обеспечат учеников начальной школы, а также тех, кто имеет льготы. Наборы включают в себя необходимый состав для приготовления горячего питания на две недели. День выдачи и способы доставки будут определены в ближайшее время.

Ноутбуки ребятам выдадут по мере необходимости, как это было в первую волну пандемии.

- Образовательный процесс для школьников продолжается. При необходимости будут выдаваться ноутбуки. Аналогичная практика применялась в первую волну пандемии. Тогда было выдано во временное пользование 14 тысяч школьных ноутбуков, что позволило полностью закрыть потребность. Сейчас в школах ведется мониторинг. В распоряжении школ более 40 тысяч ноутбуков. Имеющееся количество техники покрывает всю прогнозную потребность, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.