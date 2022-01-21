Ямальские больницы получили оборудование для выхаживания новорожденных с низким весом

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале пять больниц получили оборудование для выхаживания новорожденных - шесть новых кувезов. Они позволяют спасать недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оборудование поступило в Надымскую (2), Красноселькупскую (1), Тарко-Салинскую (1), Тазовскую (1) райбольницы и горбольницу Губкинского (1).

«Кувез для малютки» объединяет в себе три экспертных аппарата: инкубатор интенсивной модели, транспортный кувез и открытое реанимационное место. Аппарат оснащен двумя датчиками температуры, камерой увлажнения, электронными весами и пульсоксиметром для измерения сатурации. Также есть возможность подключения аппарата ИВЛ и «функция тревоги» - в случае отклонения показателей от нормы, сигнал об этом приходит персоналу. Кроме того, кувез оборудован выдвижным лотком для рентгеновской кассеты с доступом снаружи.

Новое оборудование портативно. Оно позволяет транспортировать недоношенного ребенка при стабилизации состояния из одного помещения в другое, а также осуществлять транспортировку в автомобилях скорой помощи и вертолетах.