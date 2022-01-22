Погода на 22 января 2022 года на Ямале: местами небольшой снег

На Ямале местами пройдет небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

На Ямале переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер ЮЗ 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -11,-16 °С, днем -6,-11 °С.

В этот день почитается память мученика Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе - растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев - быть вскоре снегу и холоду.