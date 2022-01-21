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Здоровье21 января 2022 10:35

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 января 2022 года: скончался один человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 января 2022 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 975 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 295 новых случаев заболевания. На данный момент 237 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 26 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 49 513 человек с COVID-19, всего в стране зарегистрировано 10 987 774. Излечились от коронавируса 24 719 человек, скончались - 692.