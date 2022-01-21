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Здоровье21 января 2022 10:20

Татьяна Бучкова: резкий рост числа заболевших объясняется высокой заразностью штамма «омикрон»

Система здравоохранения Ямала полностью готова к новой волне
Марина Прохорова
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Татьяна Бучкова: резкий рост числа заболевших объясняется высокой заразностью штамма «омикрон»

Татьяна Бучкова: резкий рост числа заболевших объясняется высокой заразностью штамма «омикрон»

Фото: Вера Зенина

Глава ямальского оперштаба Татьяна Бучкова объяснила высокий прирост заболевших коронавирусом в регионе. По ее словам, в первую очередь это связано с очень высокой заразностью нового штамма «омикрон».

- Кроме того, мы продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции - на Ямале проводим тотальное тестирование всех, у кого есть признаки простудных заболеваний. Это позволяет нам видеть реальное число болеющих, в том числе бессимптомно, и принимать адекватные меры по профилактике распространения инфекции, - заявила Бучкова.

Напоминаем, что система здравоохранения Ямала полностью готова к новой волне - есть резерв коек, больницы обеспечены лекарствами, усилены колл-центры.

- Надеемся, что временный переход на дистант детей и части взрослых поможет нам снизить темпы распространения заболевания. Сегодняшняя ситуация требует решительных действий. Именно поэтому округ заблаговременно ввел дополнительные ограничения, - отметила глава оперштаба.