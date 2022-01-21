Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 января 2022 года: заразились 295 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 295 человек. С начала периода количество заболевших достигло 63 668.

Из общего числа болеющих 237 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 26 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 975 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 528. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 270 заражений COVID-19, за весь период - 55 140.

Выздоровели за последние сутки 227 человек, с начала пандемии - 60 017.

В России выявлено 49 513 человек с COVID-19, всего в стране зарегистрировано 10 987 774. Излечились от коронавируса 24 719 человек, скончались - 692.