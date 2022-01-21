Ямал занял первое место по рождаемости среди субъектов УрФО Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале выросла рождаемость. Согласно данным Росстата на 1 декабря 2021 года, регион занимает первое место по рождаемости среди субъектов УрФО, по России - на 2 строки выше, чем в прошлом году - 6 место.

Также за прошлый год в округе значительно возросло число многодетных семей - на 916, сегодня их около 14 600.

Напоминаем, что при появлении малыша на свет семьям выдают подарочный комплект со всем необходимым в первые дни жизни ребенка, а при наличии права - единовременные и ежемесячные выплаты.

Многодетным в регионе продолжают оказывать различную поддержку, в том числе в виде социальных выплат и льгот. Одной из основных мер остается региональный маткапитал в размере 500 тысяч рублей. За десять лет такое свидетельство получили более 17 тысяч семей.