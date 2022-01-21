На Ямале началась подготовка к реализации проектов по благоустройству, выбранных в 2021 году

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась подготовка к реализации проектов по благоустройству, выбранных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего предстоит обустроить 15 общественных территорий.

Новые объекты появятся во всех муниципалитетах округа. Самые масштабные из них будут реализованы в Салехарде, Ноябрьске, Надыме и Губкинском. Сейчас проекты проходят последние согласования, а старт сезона благоустройства намечен на начало июня.

- Ямал ежегодно получает высокую оценку реализованных проектов благоустройства. С 2019 по 2020 год пять наших проектов включены в Федеральный реестр лучших практик. Проекты 2021 года также отправлены на конкурс, - рассказал начальник отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики округа Руслан Чайников.

Так, в завершающей стадии находится дизайн-проекта первого этапа реализации «Тундра-парка» в окружной столице. Идея благоустройства этой территории победила в голосовании с большим отрывом. За нее было отдано более 68% от общего числа голосов.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить 92 общественные и 48 дворовых территорий.