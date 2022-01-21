Забрали деньги и машину: в Надыме осудили двух вымогателей

В Надыме осудили двух вымогателей Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и вымогательстве с применением насилия. Как сообщили в региональном следкоме, все началось 2 марта 2020, когда между 45-летним мужчиной (обвиняемым) и двумя местными жителями (потерпевшими) произошел конфликт, в ходе которого мужчины избили обвиняемого.

- Днем, заручившись поддержкой 55-летнего приятеля, мужчина встретился со своими обидчиками в квартире. Избив потерпевших, вымогатели потребовали отдать им 300 тысяч рублей и два автомобили, угрожая расправой. Далее один из потерпевших, находясь под присмотром вымогателя, отправился в банк, где оформил кредит и передал обвиняемому 150 тысяч рублей. За это ему вернули его автомобиль. Второй потерпевший не имел возможности отдать такую сумму, поэтому 45-летний обвиняемый оставил себе его автомобиль, - добавили в ведомстве.

Затем 45-летний мужчина обманул одного из своих знакомых, сказав, что автомобиль принадлежит ему, а затем предложил купить машину, при этом не собираясь ее отдавать. Получив 100 тысяч рублей, он распорядился ими по своему усмотрению.

В итоге суд приговорил 45-летнего северянина к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его приятеля, участвовавшего в вымогательстве, - к 2 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.