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Общество21 января 2022 6:27

Житель Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

Приговор не вступил в законную силу
Марина Прохорова
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Житель Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

Житель Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили 42-летнего жителя пгт. Уренгой, который в очередной раз сел пьяным за руль. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что житель пгт. Уренгой был осужден в марте 2020 года по ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, также его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев, - добавили в ведомстве.

Следующий раз северянина задержали в октябре 2021 года. Употребив спиртное, он сель за руль автомобиле «УАЗ» и начал ездить по поселку. Через непродолжительное время его остановили сотрудники ДПС, по результатам освидетельствования он был пьян.

В итоге суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен возможности управлять транспортными средствами в течении пяти лет.