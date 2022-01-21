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Происшествия21 января 2022 5:42

Мошенники развели двух ноябрян на деньги, используя классические схемы

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
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Мошенники развели двух ноябрян на деньги, используя классические схемы

Мошенники развели двух ноябрян на деньги, используя классические схемы

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились сразу два местных жителя, ставшие жертвами мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, аферисты выманили у северян 418 тысяч рублей.

В первом случае заявитель выставил на одном из сайтов объявление о продаже комплекта зимних колес, указав свой номер телефона. После этого ему в мессенджере написал потенциальный покупатель, отправив ссылку якобы для оплаты и оформления доставки товара. Пройдя по ней, ноябрянин указал данные банковской карты и пароль, пришедший на телефон, после чего с с его счета списались 40 тысяч рублей.

Во втором случае мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Под предлогом отмены списания денег, он убедил ноябрянина пройти к ближайшему банкомату, обналичить все имеющиеся сбережения и перевести их на безопасный счет. После этого заявителю сообщили, что на его имя открыт кредит на сумму 203 тысячи рублей, который также необходимо снять и перевести на безопасный счет. Выполнив указания, северянин лишился 378 тысяч рублей, из которых 175 тысяч - собственных накоплений, а 203 тысячи - заемные средства.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».