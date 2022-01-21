В Салехарде откроется выставка редких работ знаменитого художника И.И. Шишкина

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

В Салехарде откроется выставка редких работ художника И.И. Шишкина, приуроченная к его 190-летию. Посмотреть картины можно будет с 29 января по 1 апреля в МВК имени И.С. Шемановского.

- Экспозицию составят живописные и графические произведения, в том числе подаренные самим художником казанской художественной школе в 1890-е годы. Также наа выставке будет показана графика: рисунки, офорты и литографии, которые нечасто можно увидеть в открытом доступе. Это связано с особыми требованиями к их хранению, поэтому большую часть времени эти работы проводят в музейных запасниках, - сообщили музее.

Кроме оригиналов произведений И. И. Шишкина будет представлен мультимедийный контент, размещенный на интерактивной сенсорной панели, содержащий цифровые изображения значимых произведений.