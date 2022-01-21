С начала года из Салехарда вывезено более 107 кубометров снега

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский отчитался о уборке снега в городе. По его словам, с 1 января с улиц окружной столицы вывезено более 94 тысяч кубометров снега или более 4 700 самосвалов. И это не учитывая дворы, за которые несут ответственность управляющие компании. За три недели нового года УК собрали более 13 тысяч кубометров снега.

- Я вижу и читаю комментарии и сообщения горожан, связанные с уборкой улиц от снега. Отмечу, что ни одно обращение не остается не замеченным. С начала текущего года поступило и отработано более 40, - отметил градоначальник.

Каждое обращение фиксируется и включается в план-график уборки, который формируется с учетом запланированной работы и поступивших жалоб. Время исполнения - от одного до трех дней. Свод информации передается в работу два раза в день.