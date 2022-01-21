В Лабытнанги автомобиль врезался в дорожное ограждение

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 20 января в районе дома № 29 по ул. Первомайская в Лабытнанги.

- Около 23:52 водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, из-за чего въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП северянин получил телесные повреждения, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 аварий, а с начала года - 338, в которых один человек погиб и 22 получили травмы.

Напоминаем, что 19 января в Пуровском районе столкнулись два грузовика. Среди пострадавших - один человек.