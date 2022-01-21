Жители Салехарда могут сразиться в Крещенском турнире на озере Лебяжье

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Жители Салехарда могут поучаствовать в необычном мероприятии - Крещенском турнире «Хоккей на валенках», где вместо шайбы используется мячик. По словам главы города Алексея Титовского, игра пройдет 22 января на катке озера Лебяжье. Начало - в 16:00.

Для участия необходимо собрать команду до четырех человек и записаться по телефону: 3-03-51.

- Два периода по десять минут. Уверен, будет весело и зрелищно. Обязательно приходите! - сказал Алексей Титовский.

ВАЖНО! Пункт обогрева будет закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.