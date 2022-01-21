В Пурпе отремонтировали школьные фонари, неработающие три года

Фото: пресс-служба администрации Губкинского

В Пурпе отремонтировали фонари, находящие на территории школы им. Ярослава Василенко. По словам директора учреждения Ларисы Попович, светильникам уже 21 год, при этом на протяжении трех лет из 14 опор освещения работают всего 4.

- Мы пытались их отремонтировать своими силами, но не смогли. Здесь причина не в отсутствии лампы, просто сами светильники технически устарели, - пожаловалась директор.

Узнав об этом, глава города Андрей Гаранин дал предприятию «Губкинские городские электрические сети» несколько дней на решение вопроса.

- Проблем таких не должно быть в принципе! Наши дети, наши жители должны ходить по улицам и чувствовать себя безопасно. А как этого добиться, если нет света?! - прокомментировал ситуацию глава города.

В итоге все работы провели за два дня: заменили 18 светильников во дворе школы и по периметру.

С аналогичной проблемой к главе Губкинского через соцсети обратились жители улицы Векшина, где несколько лет не работало освещение. Андрей Гаранин выехал по указанному адресу. Уже на следующий день фонари загорелись.