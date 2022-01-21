Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 3:05

В Новом Уренгое стартовала ежегодная акция «Посылка солдату»

Она продлится до 10 февраля
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовала ежегодная акция «Посылка солдату», посвященная Дню защитника Отечества. Как сообщили в городской администрации, принять участие и собрать свою посылку может каждый желающий.

Внутрь можно положить предметы гигиены (шампунь, зубная паста, щетки и.т.д.); продукты питания (сладости, тушенка, пакетированные кофе или чай); белые, черные или зеленые нитки; белый ситец или сатин для подворотничков; носки, крем для обуви.

Пункты сбора и приема передач для новоуренгойских солдат, проходящих срочную военную службу, расположены во всех школах города.

Акция продлится до 10 февраля. Все посылки непременно дойдут до адресатов не позднее 23 февраля.