Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовала ежегодная акция «Посылка солдату», посвященная Дню защитника Отечества. Как сообщили в городской администрации, принять участие и собрать свою посылку может каждый желающий.

Внутрь можно положить предметы гигиены (шампунь, зубная паста, щетки и.т.д.); продукты питания (сладости, тушенка, пакетированные кофе или чай); белые, черные или зеленые нитки; белый ситец или сатин для подворотничков; носки, крем для обуви.

Пункты сбора и приема передач для новоуренгойских солдат, проходящих срочную военную службу, расположены во всех школах города.

Акция продлится до 10 февраля. Все посылки непременно дойдут до адресатов не позднее 23 февраля.