Салехардские школьники стали победителями международной олимпиады о Великой Отечественной войне

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Салехардские воспитанники Центра внешкольной работы приняли участие в международной олимпиаде «Великая Победа». Это соревнование для школьников со всего мира, где каждый может узнать свой уровень знаний о событиях и героях Великой Отечественной войны, сообщили в городской администрации.

По итогам восемь ребят стали абсолютными победителями и набрали 100 из 100 баллов. Кстати, задания олимпиады специально составлены в игровой форме, чтобы школьникам было интересно и увлекательно их решать.

В итоге всех участников наградили дипломами. Не осталась в стороне и куратор ребят Влада Алиулина, она также получила диплом за подготовку воспитанников.