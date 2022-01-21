Тазовчан приглашают поучаствовать в экстремальном забеге

Фото: администрация Тазовского района

Жителей Тазовского от 18 лет приглашают принять участие в экстремальном забеге «Северный закал». Как сообщили в городской администрации, адреналин обеспечен на всем маршруте: спортсменов ждут естественные и искусственные сооружения, подъемы, спуски и стрельба.

Само мероприятие пройдет 19 февраля. Участники стартуют от РДК, а финишируют у лыжной базы. Трассу можно пройти как в одиночку, так и в командном составе.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля в Молодежном центре по адресу: ул. Геофизиков 28а. Также необходимо предоставить пакет документов, страховку жизни и здоровья, допуск к соревнованиям от врача.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 8(34940)2-10-59.