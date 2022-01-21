Погода на Ямале на 20 января: тепло и пасмурно

Погода на Ямале на 20 января Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 9-14 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -8, ночью -11. Ветер 9-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -10, ночью -13. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -8, ночью -12. Ветер 10-13 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 10-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -11. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -12. Ветер 8-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: