Погода на Ямале на 20 января: тепло и пасмурно

Погода на Ямале на 20 января
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 9-14 м/с.
Надым: пасмурно. Днем -8, ночью -11. Ветер 9-13 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -10, ночью -13. Ветер 9-13 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -8, ночью -12. Ветер 10-13 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 10-14 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 7-12 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -11. Ветер 8-13 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -12. Ветер 8-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО