Челябинский комбинат окажет финансовую поддержку в развитии Харпа

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава городского округа (в состав которого входят Лабытнанги и Харп) Марина Трескова сообщила о подписании соглашения в сфере социально-экономического сотрудничества с Челябинским электрометаллургическим комбинатом.

- Предприятие с богатой историей, тесно связанной с судьбой поселка Харп и несколькими поколениями его жителей, которые трудились или продолжают работать в его структурном подразделении, - отметила Марина Трескова.

Соглашением предусмотрено оказание финансовой поддержки в развитии Харпа, в первую очередь - социальной сферы. Это поддержка одаренной молодежи, профориентация школьников, организация детского отдыха и оздоровления харповчан, обмен опытом в сфере спорта.

- Мы определили точки соприкосновения интересов харповчан и предприятия, я думаю, что нам удастся выстроить по-настоящему партнёрские и дружеские отношения, - подытожила чиновница.