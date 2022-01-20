Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский филиал «Почты России» пополнился четырьмя грузовыми автомобилями. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выход нового транспорта на маршруты позволит значительно сократить срок доставки почтовых отправлений адресатам в Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы, а также Салехард и Лабытнанги.

- Перед нами стоит задача своевременной доставки почтовых грузов, независимо от удаленности населенного пункта. Обновление автопарка позволит нам обеспечить своевременность и надежность доставки почты, в том числе и в труднодоступные районы Крайнего Севера в период становления зимников, - отметила директор управления федеральной почтовой связи ЯНАО Ольга Минина.

Машины имеют грузоподъемностью около двух тонн и хорошо адаптированы к погодным условиям Крайнего Севера. Они имеют повышенную проходимость, оснащены лебедками и дополнительными баками топлива. Также в автомобилях установлена система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, оборудованы тахографы и спецсвязь.