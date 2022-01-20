Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 января 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 974 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 131 новый случай заболевания. На данный момент 220 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 25 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.