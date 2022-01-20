В Салехарде вакцинация подростков от коронавируса начнется 24 января

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде готовы приступить к вакцинации подростков от коронавируса. Уже 22 января в город поступят первые 960 доз вакцины «Спутник-М». Саму прививку начнут делать с понедельника - 24 января. Число желающих привить своих детей растет. Информацию об этом сообщили во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Также на нем было сказано, что в областной столице не зафиксирован рост числа госпитализаций, а больницы готовы к приему пациентов.

Кроме того, существенно выросла нагрузка на кол-центры, лаборатории и амбулаторное звено. Сейчас в городе работают два типа кол-центров: по номеру 122 и консультационно-диагностические центры, которые дистанционно контролируют состояние здоровья людей.