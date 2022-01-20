Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 января 2022 года: заразился 131 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 63 373.

Из общего числа болеющих 220 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 25 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 974 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 503. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 54 870.

Выздоровели за последние сутки 211 человек, с начала пандемии - 59 790.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.