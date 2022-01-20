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Общество20 января 2022 10:37

Житель Муравленко, обложивший матом полицейского, отправится на исправительные работы

В момент преступления мужчина был пьян
Марина Прохорова
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Житель Муравленко, обложивший матом полицейского, отправится на исправительные работы

Житель Муравленко, обложивший матом полицейского, отправится на исправительные работы

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли обвинительный приговор в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Муравленко, который оскорбил полицейского. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушал порядок.

- Правоохранители доставили гражданина в больницу для медицинского освидетельствования, он вел себя агрессивно и вызывающе, а затем оскорбил сотрудника полиции, высказав в его адрес нецензурную брань, - добавили в ведомстве.

В итоге суд признал горожанина виновным и приговорил его к трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.