В Новом Уренгое готовы развернуть 400 коек для больных коронавирусом

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Медики Новоуренгойская ЦГБ активно готовится к очередной волне коронавируса, которая ожидается в городе через две недели. Как сообщили в медучреждении, резерв коечного фонда в инфекционном госпитале сформирован, сейчас там проходят лечение 54 пациента, всего корпус рассчитан на 200 мест. Еще столько же коек при необходимости развернут в трехэтажном корпусе.

В планах медучреждения - дополнительный набор сотрудников в амбулаторную службу и в Call-центр. Для заполнения информационных медицинских систем и доставки лекарственных наборов планируется привлекать волонтеров.

- Эксперты полагают, что ситуация с подъемом заболеваемости будет более критической, чем в предыдущие волны, и предостерегают население региона от излишних контактов, поэтому плановое обследование лучше не откладывать, - заявили в больнице.

Скрининг позволит выявить опасные заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, также он определит масштаб последствий коронавируса у тех, кто переболел.