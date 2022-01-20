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Звезды20 января 2022 9:06

Жителей Нового Уренгоя приглашают на бесплатный концерт фортепианной музыки

Он пройдет 20 января в 18:30
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В новоуренгойской детской школе искусств №2 пройдет концерт фортепианной музыки. Он является частью январских концертов, которые традиционно проводятся в первый месяц года. Информацию об этом сообщили в городской администрации.

Участие в мероприятии примет студентка Казанского музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева Ирина Галимова. Она обучается на 3 курсе фортепианного отделения в классе заслуженного работника культуры РТ Э.А.Сайфуллиной.

Также свое мастерство продемонстрируют лауреаты международных конкурсов, стипендиаты, обладатели грантов губернатора ЯНАО и воспитанники заслуженного работника культуры РФ Т.В.Томановой.

На концерте прозвучат произведения великих композиторов Шумана, Шуберта, Вебера, Мендельсона, Шопена и Скрябина. Также юные композиторы представят свои авторские работы.