Жителей Нового Уренгоя приглашают на бесплатный концерт фортепианной музыки

Фото: администрация Нового Уренгоя

В новоуренгойской детской школе искусств №2 пройдет концерт фортепианной музыки. Он является частью январских концертов, которые традиционно проводятся в первый месяц года. Информацию об этом сообщили в городской администрации.

Участие в мероприятии примет студентка Казанского музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева Ирина Галимова. Она обучается на 3 курсе фортепианного отделения в классе заслуженного работника культуры РТ Э.А.Сайфуллиной.

Также свое мастерство продемонстрируют лауреаты международных конкурсов, стипендиаты, обладатели грантов губернатора ЯНАО и воспитанники заслуженного работника культуры РФ Т.В.Томановой.

На концерте прозвучат произведения великих композиторов Шумана, Шуберта, Вебера, Мендельсона, Шопена и Скрябина. Также юные композиторы представят свои авторские работы.