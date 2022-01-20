На Ямале осудили матерого рецидивиста, который по пьяни нанес родственнику смертельное ранение Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском район осудили 60-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. По данным пресс-службы регионального следкома, от нанес удар ножом своему родственнику, который скончался из-за кровопотери.

- Установлено, что 13 сентября 60-летний житель Тольки пришел в гости к свои родственникам, где планировалось застолье. В разгар веселья он нанес хозяину дома удар ножом в область предплечья, повредив лучевую артерию. После инцидента распитие спиртного в компании продолжилось, а раненный мужчина, не обратившийся за медицинской помощью, скончался к утру от кровопотери, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Участники застолья, обнаружив утром безжизненное тело, предприняли попытку скрыть преступление, а затем покинули место происшествия. Тело обнаружил зашедший в дом односельчанин, он же и позвонил в полицию.

Что касается злоумышленника, ранее он уже был трижды судим за совершение особо тяжких преступлений против личности.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.