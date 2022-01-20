Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» пополнили городские пункты буккроссинга классической литературой

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Точки буккросинга в Губкинском нефтяники обогатили более чем на полсотни изданий. Это произведения русских поэтов и прозаиков: А.С. Пушкина, С.А. Есенина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других великих писателей. Цель акции нефтяников - развитие читательского интереса у горожан.

Нефтяники приурочили акцию к юбилею Централизованной библиотечной системы Губкинского, в этом году она отмечает 25 лет. «РН-Пурнефтегаз» имеет непосредственное отношение к праздничной дате: при поддержке Общества в 2010 году было построено здание детской библиотеки, включающее читальный зал, сенсорную комнату, центр информационной поддержки образования, iPad-зал, зал делового и интеллектуального общения. Кроме того, при поддержке «РН-Пурнефтегаза» в 2020 году проведен капитальный ремонт центральной библиотеки.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Всего в Губкинском восемь официальных пунктов книгообмена: в учреждениях культуры, социального обслуживания и здравоохранения. Кроме того, зона буккросинга оборудована силами волонтеров-работников и в офисе предприятия.