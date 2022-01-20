Житель Губкинского обвиняется в уклонении от призыва на военную службу Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском возбудили уголовно дело в отношении 22-летнего местного жителя, который уклоняется от призыва на военную службу. Информацию об этом сообщили в региональном следкоме.

- В декабре 2021 года молодой человек не явился на призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы, при этом он был уведомлен о явке. Подозреваемый не представил каких-либо оправдательных документов, что расценивается как уклонение от призыва, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.